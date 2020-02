Agriculture : des robots pour traire les vaches et vérifier leur état de santé

publié le 26/02/2020 à 06:30

Jusqu'au 1er mars, différents outils qui permettent de faciliter le travail des éleveurs sont exposés au Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. Un robot de traite dernier cri y est notamment présenté. Et il permet aux vaches de se faire traire quand elles veulent.

Le fonctionnement est simple. La vache est attirée par le robot car on lui donne de la nourriture dans une gamelle. Les éleveurs appellent ça des bonbons, ce sont des compléments aux céréales. Quand elle arrive, comme elle est équipée d’une puce électronique, le robot l'identifie et sait tout de suite combien de litres il va devoir lui prendre.

Avec un bras automatique, il commence par lui laver la mamelle et il la trait. Les éleveurs se sont rendus compte qu’une vache pouvait aller se faire traire jusqu’à quatre fois par jour.



Un robot de traite et contrôleur de santé

Ce robot prévient aussi en cas de problème. Il est équipé d’une caméra en 3D qui surveille le volume de la vache. Une vache, ce n’est pas facile à peser, à faire monter sur une balance. Donc cette caméra indique si elle perd trop de poids pour alerter sur une éventuelle maladie.

Et ce robot dernier cri, mis au point par la marque Delaval, permet aussi de contrôler la reproduction. Il analyse le lait et les hormones et peut dire à l'éleveur si sa vache est en chaleur et s'il peut l'inséminer.

De quoi faciliter la vie des agriculteurs

Près de 10% des éleveurs en France sont équipés de robots automatiques : plus de 6.000 et ça leur change la vie. Ils peuvent se lever plus tard, aller chercher leurs enfants à l’école l'après-midi, et même partir en vacances. C'est beaucoup plus facile de trouver un remplaçant pour quelques jours quand il y a moins de contraintes.