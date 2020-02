publié le 21/02/2020 à 07:14

Des milliers d'animaux vont prendre leurs quartiers dans la capitale et parmi eux se trouve Idéale. Le salon s'ouvre ce samedi 22 février à la Porte de Versailles. La mascotte de cette 57e édition s'appelle Idéale, une Charolaise qui prend la route vers la capitale ce vendredi matin.

Cette Charolaise de six ans part de Cours-la-ville, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour venir se faire admirer au salon de l'agriculture. Idéale embarque donc pour Paris avec son petit veau âgé de deux mois et leur éleveur. "Le voyage se passera bien pour elle, car c'est une bête qui est très calme de tempérament. Elle voyage avec son veau car une Charolaise élève son veau jusqu'à l'âge de huit à neuf mois", explique l'éleveur.

La vedette du Salon pèse près d'une tonne : "C'est presque un mannequin pour nous. Elle a le dos droit, une belle tête, un joli cornage blanc orienté vers les yeux, les cuisses rebondies, la peau fine... Pour les concours, c'est comme si on préparait une Miss ! On essaye de faire la plus belle présentation possible. Elle sera brossée chaque jour", précise l'éleveur. Idéale semble donc prête à conquérir la capitale. D'ailleurs, elle est déjà sur toutes les affiches du salon.

À écouter également dans ce journal

Économie - À cause de la propagation de l'épidémie du Coronavirus, Air France-KLM prévoit un impact négatif d'environ 200 000 millions d'euros après avoir suspendu ses liaisons avec la Chine continentale jusqu'en mars.

Violences sexuelles - Une convention nationale sur les violences sexuelles s'ouvre ce vendredi 21 février à Paris après les scandales ayant touché la natation ainsi que le patinage.

Europe - Emmanuel Macron est monté au front jeudi 20 février, à Bruxelles, concernant la Politique agricole commune (PAC), en affirmant sa détermination à se battre pour la défendre face aux attaques de certaines pays.