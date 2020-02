publié le 28/02/2020 à 20:29

Vedette de M6, Karine Le Marchand a lancé ce dimanche 23 février, en marge du Salon de l'agriculture, le premier grand débat national sur l'agriculture, qui commencera le 2 avril.

Le débat baptisé "ImPACtons" est piloté par des universitaires, chargés d'assurer la neutralité du processus et surtout la prise en compte de tous les avis."Pour la première fois en France, en Europe et dans le monde, on va pouvoir s'exprimer sur ce qu'on veut manger, produire, payer...", déclare Karine Le Marchand au micro de RTL.

Les plans des 27 pays de l'UE sont attendus par la Commission européenne pour élaborer la prochaine Politique agricole commune (PAC) pour la période 2021-2027. "Tout le monde peut alors faire des propositions. Et pour qu'elles correspondent aux souhaits des Français, une Commission indépendante a organisé à partir du 2 avril dans toute la France, un grand débat public. On va pouvoir se demander si par exemple, il faut plus se battre sur le bio, le prix des denrées de base, le niveau de vie des agriculteurs ou encore la maltraitance animale."

"Participer à la hiérarchisation" des objectifs de la PAC

Afin de favoriser la participation populaire, plusieurs outils seront mis à disposition des citoyens dont une plateforme internet impactons.debatpublic.fr où les internautes pourront donner leur avis jusqu'au 23 mars pour "participer à la hiérarchisation" des objectifs de la PAC.

L'animatrice souligne l'urgence d'être force de proposition : "Ce que nos gosses vont manger demain est essentiel. La vie de la France de demain va se jouer. En France, nous sommes très forts pour râler et nous rebeller, mais pour la première fois, nous allons pouvoir aussi proposer", déclare la vedette de L'Amour est dans le pré.