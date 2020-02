Salon de l'agriculture : les coulisses du métier de fleuriste

et Thomas Hugues

publié le 27/02/2020 à 13:00

Avec nos invités, Benoît Saint Amand, meilleur Ouvrier de France et Aurélie Ruetsch, championne de France en titre, on découvre tous les secrets du métier de fleuriste. En direct du Salon de l'agriculture, vous saurez tout de l'art floral et de l'industrie des fleurs.

Quels sont les épreuves d'un concours de fleuristes ? Comment devient-on Championne de France des fleuristes ? Quelles sont les spécificités du Meilleur Ouvrier du France ? Quelle est la clé d’une composition florale réussie ? Existe-t-il des fleurs françaises ? Peut-on trouver des fleurs bio ? Est-ce mieux de consommer des fleurs de saison ? Quel est le calendrier de saison des fleurs ? Comment conserver ses fleurs plus longtemps ?

Nos invités nous expliquerons également le secret de fabrication des fleurs séchées et stabilisées. Nous reviendrons également sur le bilan carbone des fleurs, dénoncés récemment par le collectif "On est prêt".