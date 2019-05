publié le 27/05/2019 à 16:28

Mauvaise surprise pour Karine Le Marchand. Dimanche 26 mai 2019, alors que l'animatrice de M6 s'apprêtait à voter pour les élections Européennes, son vote n'a pas pu être pris en compte par son bureau de vote du XVIe arrondissement de Paris.



La pensionnaire des Grosses Têtes sur RTL a raconté sa mésaventure dans une story Instagram. Dans les courtes vidéos, on peut entendre l'animatrice exprimer son désarroi et sa colère : "Vous être en train de me dire que je suis radiée [...] Je ne peux pas voter alors que j'habite depuis quatre ans au même endroit", s'exclame-t-elle, entre étonnement et incompréhension.

"Vive la République", lance-t-elle ironiquement dans la story. Mais pourquoi a-t-elle été radié de la liste ? Un des assesseurs - dont le visage n'est pas visible - tente de clarifier la situation : "Vous avez été radiée car votre carte électorale est revenue de votre adresse à la mairie." Face à elle, une seconde personne lui explique qu'elle n'est pas la seule puisqu'il y a même "80.000 fichiers qui posent problème".

Selon les informations du quotidien Le Parisien, l'origine du problème serait liée au Répertoire électorale unique (REU), une liste récapitulative de l'ensemble des votants mise en place en 2016. À cette époque-là, "des milliers" de cas d'électeurs radiés auraient été recensés par les maires, comme le rapporte le journal.

