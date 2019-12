9% des Français pensent que la Terre est plate

publié le 19/12/2019 à 11:25

RTL vous emmène ce jeudi 19 décembre à la rencontre des "Terreplatistes". Et il ne s'agit pas d'une poignée d'individus un peu fous, car 16% des Américains pensent aujourd'hui que la planète Terre est plate. le chiffre atteint même 34%, un tiers des 18-24 ans aux États-Unis.

Et la France n'est pas en reste en la matière. Selon un sondage Ifop, 9% des Français estiment qu'il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Un chiffre dévoilé dans L'Obs, qui s'est rendu mi-novembre à la convention internationale des "Terreplatistes", à Dallas. Ils étaient un peu plus de 600 à avoir payé 220 euros chacun pour assister à l’événement, voire même 360 euros pour un accès VIP.

Au programme, des conférences mais aussi des vidéos truquées de la Nasa. La journaliste de L'Obs a ainsi rencontré Danny Boon, un sexagénaire américain venu avec sa fille et sa petite-fille. Comme les autres personnes présentes, il est convaincu que la Terre est plate comme une pizza, recouverte d'un dôme.

Thomas Pesquet n'a rien pu faire

Ils sont des adeptes de la théorie du complot. Beaucoup d'ailleurs disent s'être "éveillés" (ce sont leurs mots) après le 11 septembre 2001, convaincus que les attentats du World Trade Center sont un coup monté par la CIA. Les mêmes, explique L'Obs, sont aussi persuadés que la tuerie de l'école primaire de Sandy Cook, qui avait fait 28 mort en 2012, a été mise en scène par le gouvernement américain pour limiter les armes à feu.

En bon complotistes, poursuit la journaliste, ils ont réponse à tout. Quand on leur montre les clichés de la Nasa, ils répondent Photoshop. Et les premiers pas de l'homme sur la Lune, une mise en scène. Certains comme Rich, venu de Virginie, n'hésitent pas à expliquer qu'ils ont regardé des centaines de fois les interviews de Buzz Aldrin racontant qu'il a vu de ses yeux la courbure de la Terre.

"Archi-faux", dit-il, citant pour preuve le silence à ses cotés de Neil Armstrong. "Il reste muet comme une carpe, explique Rich avant d'ajouter, on lit la culpabilité dans ses yeux". Pourtant Thomas Pesquet a bien essayé de les convaincre.

Le 23 février 2017, l'astronaute français publiait un selfie dans l'espace où l'on distingue parfaitement les courbes de la terre avec ce message : "Voilà pour les fans de la théorie du complot persuadés qu'on est dans un hangar sur terre. À moins, ajoutait-il en souriant, que cette photo aussi soit truquée".

YouTube dope la théorie platiste

Il ne pensait pas si bien dire. Les "Terreplatistes" sont en effet persuadés que Thomas Pesquet a pris cette photo dans un studio de cinéma. La terre de prédilection des "Terreplatistes" c'est internet, et notamment YouTube. "Et c'est là tout le problème", explique Guillaume Chaslot, ingénieur chez Google.



"YouTube fonctionne avec des algorithmes pour rendre accro les internautes, le site recommande automatiquement d'autres vidéos du même genre, ce qui évidemment dopent leur viralité", démontre-t-il. "Le but, c’était de retenir les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Les vidéos sur la Terre plate font très bien ce job, alors l'algorithme les recommandait à fond", illustre l'ingénieur.



"J'ai vite constaté, poursuit Guillaume Chaslot, qu'on contribuait à populariser tout ça". L'ingénieur explique d'ailleurs avoir prévenu sa direction, en vain. Depuis la firme, pointée du doigt par d'autres, a tenté de faire le ménage, de quoi alimenter encore un peu plus la théorie du complot, indique L'Obs.



Les "youtubeurs platistes" parlent de censure, preuve disent-ils, qu'un complot est bien à l'œuvre pour cacher la vérité. C'est passionnant, ça soulève plein de questions, et c'est donc à lire dans L'Obs cette semaine.