publié le 07/11/2019 à 17:45

11 millions de Brésiliens pensent que notre planète est plate. Pour faire entendre leurs voix, ils organisent une convention qui se tiendra samedi 9 novembre à São Paulo, la plus grande ville du Brésil.

"Le modèle qui nous est imposé - la Terre est sphérique - est plein de contradictions", déclare Siddhartha Chaibub au journal britannique The Guardian. Ce youtubeur brésilien est à l'origine du rassemblement qui aura lieu ce samedi, pour lequel il a lancé un appel à la télévision il y a quelques jours. Les plus susceptibles de croire à cette théorie sont les personnes croyantes et peu instruites, d'après un sondage Datafolha.

Pour les détracteurs de ce mouvement, Internet est responsable de ces croyances. Il existe énormément de vidéos, d'articles et documents en tout genre qui prônent la théorie d'une Terre plate. D'autres y voient l'influence de la religion au Brésil, un pays très marqué par le mouvement évangélique.

Même la politique s'est immiscée dans le débat. Olavo de Carvalho, un intellectuel proche du président brésilien Jair Bolsonaro n'a pas hésité à donner du crédit à ces théories en mai dernier. Il a écrit sur Twitter qu'il avait visionné des vidéos sur le sujet et qu'il ne pouvait pas réfuter que la Terre était plate. Le ministre des Relations extérieures, Ernesto Araújo, a également affirmé sa sympathie à l'égard du mouvement.