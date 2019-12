MISTER V - RAP VS REALITE 2

publié le 08/12/2019 à 04:55

Quelles sont les vidéos YouTube préférées des Français ? Comme à chaque fin d'année, la plateforme d'hébergement des vidéos a dévoilé les vidéos les plus regardées en France en 2019, hors musique. Et cette année encore, pas de surprise, ce sont les youtubeurs stars comme Mister V, Cyprien ou Norman qui trustent les places de ce classement avec leurs vidéos humoristiques.

Ainsi, la vidéo la plus vue cette année en France est le sketch baptisé Rap vs Réalité de Mister V (5,31 millions d'abonnés) avec 27 millions de vues. Une vidéo qui traite avec dérision les clips des rappeurs en les comparant avec la réalité. C'est la version parodique de la chanson à succès de Vegedream Ramenez la coupe à la maison, titre en hommage aux joueurs de l'équipe de France de football, que l'on retrouve à la deuxième place avec "Ramenez le grec à la maison" (9,8 millions de vues).

Le clip de Cyprien (13,4 millions d'abonnés) et Squeezie (13,8 millions d'abonnés) baptisé "On fait la paix" figure sur la troisième marche du podium. Il a été vu 10,9 millions de fois. Le youtubeur Norman (11,7 millions d'abonnés) est quant à lui en septième position avec sa vidéo humoristique Avoir un bébé dans laquelle il se moque de son nouveau rôle de père.

À noter que ce classement 2019 a été réalisé avec des données datées du 31 octobre 2019, et qu'il n'est donc plus en cohérence parfaite avec les chiffres actuels des vidéos les plus vues actuellement sur la plateforme.

Top 10 des vidéos (hors musique) les plus vues sur YouTube en France en 2019 :

1. Rap vs réalité 2 - Mister V (27 millions de vues)

2. Vegedream - Ramenez le grec à la maison (PARODIE) - Joyca (9,8 millions de vues)

3. On fait la paix (clip Cyprien & Squeezie) - Bigorneaux & Coquillages (10,4 millions de vues)

4. La Roumanie - Cyprien (10,9 millions de vues)

5. Nos pires anecdotes sexuelles feat. plein de potes (devant une classe de lycéens) - Mcfly & Carlito (9,3 millions de vues)

6. Regardez attentivement chaque image - Squeezie (10,8 millions de vues)

7. Avoir un bébé - Norman (8,5 millions de vues)

8. Saint-Valentin (ft. Jujufitcats) - Tibo InShape (8,5 millions de vues)

9. Cauchemar Au Restau - Le Monde à L'Envers (7 millions de vues)

10. Le Pire Stagiaire: le chauffeur poids lourd (version longue) - Greg Guillotin (7,6 millions de vues)