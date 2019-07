Mission Apollo 11 : pourquoi certains croient-ils aux théories du complot ?

publié le 21/07/2019 à 10:47

L'Homme a-t-il bel et bien marché sur la Lune ? Cinquante ans après la réussite de la mission Apollo 11, qui a permis à deux Américains de marcher pour la première fois sur la Lune, certains doutent de la véracité des faits. Et les théories du complot alimentent leur pensée.

Ils sont même une part non négligeable, puisque selon un sondage Ifop de 2019, 9 % des Français pensent que "les Américains ne sont jamais allé sur la Lune et la NASA a fabriqué des fausses preuves et de fausses images de l’atterrissage de la mission Apollo sur la Lune." À l'échelle du monde, on peut donc estimer que ce sont des millions de personnes qui doutent de cet exploit.

L'attention est focalisée sur les images rapportées par Neil Armstrong de la Lune. Selon certains, elles auraient été savamment fabriquées dans les studios d'Hollywood, pour d'autres, dans une zone désertique des États-Unis, la très secrète "zone 51" par exemple. Ils s'appuient sur des détails repérés dans les clichés diffusés par la NASA.

1. L'absence d'étoiles dans le ciel

Premier point assez évident sur les photos, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Un comble, quand on va sur la Lune, où il n'y a rien pour gâcher la vue, ni même une atmosphère et des nuages pour masquer les étoiles.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait, il faisait jour sur la Lune. Le ciel reste très sombre du fait de l'absence d'atmosphère. Et la surface de la Lune, qui reflète la lumière du Soleil, rend invisible la faible luminosité des étoiles très lointaines.

2. Le drapeau flotte

Aldrin sur la Lune au cours de la mission Apollo 11 le 21 juillet 1969 _ 1 Crédit : NASA

Si on regarde particulièrement l'image ci-dessus, il semblerait que le drapeau flotte, comme soufflé par un léger vent. Complot ! Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, tout n'est que vide, donc il n'y a pas de vent.



Or, non seulement le drapeau ne flotte pas, car on peut distinguer une petite barre horizontale au sommet du mat qui le tient déplié, mais il n'ondule pas non plus. Probablement chiffonné pendant le voyage, l'effet d'ondulation est simplement dû à des plis.

3. Des ombres incohérentes

Aldrin descend sur la Lune au cours de la mission Apollo 11 le 21 juillet 1969 Crédit : NASA

Sur les photos de la descente de Buzz Aldrin de la capsule lunaire, on le voit clairement alors qu'il est dans l'ombre de cette capsule. Cela aurait été permis par des spots de cinéma bien orientés et qui aurait permis de créer des ombres tout en éclairant Aldrin, des ombres qui ne sont pas toutes parallèles selon certains.



Or, comme l'expliquent les scientifiques, le Soleil n'est pas la seule source de lumière sur la Lune. Il y a le reflet du sol, dont on a déjà parlé, le reflet de la Terre, ainsi que les renvois de lumières des équipements spatiaux, notamment la capsule lunaire.