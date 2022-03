Marche contre la violence sexuelle et sexiste dans l'enseignement supérieur et secondaire

Le 8 mars se tient la journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, les associations féministes se mobilisent pour défendre une égalité des sexes. Les instituts de sondages se sont aussi intéressés à la question pour mettre en avant la réalité des inégalités aujourd'hui en France et dans le monde.

Défendue par Emmanuel Macron comme une mesure forte de son programme, l'égalité entre les sexes n'est toujours pas acquise. Pourtant, selon le baromètre annuel "Priorité femmes" réalisé par Kantar pour la Fondation des femmes, 79 % des Français estiment que l’égalité femme-homme est importante ou prioritaire.

Le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes pourrait alors s’imposer comme un enjeu politique. Selon le sondage, seule une minorité des personnes interrogées estime que les candidats abordent correctement les sujets du droit des femmes et des inégalités. Voici les chiffres-clé qui montrent le chemin qu'il reste encore à parcourir vers l'égalité.

5.424 euros par an de manque à gagner

Selon le rapport de la Fondation des Femmes sur le coût des inégalités, les femmes ont un salaire 19% inférieur à celui des hommes. Toutes catégories socio-professionnelles confondues, l'écart de salaire persiste entre les hommes et les femmes.

Chaque mois, les femmes accumulent 452 euros de moins sur leurs salaires. Multipliés par 12, les citoyennes gagnent donc 5.424 euros de moins par an. À équivalent temps plein, le salaire mensuel net moyen des hommes s’élève à 2 438 euros, contre 1 986 euros pour les femmes. Les femmes gagnent donc 81% du salaire des hommes.

94.000 femmes sont victimes ou tentatives de viol chaque année

Selon le rapport d’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2019, 94.000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Menée entre 2011 et 2018, l'enquête révèle que ces femmes ont entre 18 à 75 ans.

Parmi ces femmes victimes, 32% sont âgées de 18 à 29 ans et dans 45% des cas décrits l’auteur est un conjoint ou un ex-conjoint. En 2021, ce sont 113 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoint.

Ces féminicides sont reconnues comme des violences sexistes et sexuelles qui sont la conséquences du sexisme. En effet, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes les violences et les meurtres sont les manifestations sont plus graves que le sexisme.

Près d'1 Française sur 2 a du mal à parler de sa santé intime

Selon une étude réalisée le 2 mars par l’Institut YouGov pour l’expert Français en téléconsultation Livi, les Françaises ont du mal à se livrer sur leur santé intime. 46% des femmes interrogées estiment qu’il est difficile de se confier à son entourage.



La santé intime féminine est encore une grande source de tabou. Selon cette enquête, les IST, les problématiques liées à la grossesse et l’avortement, l’endométriose et les règles sont encore des sujets de discussion compliqués pour les femmes.



Ce manque d'information autour de la santé intime des femmes et de leur sexualité est une conséquence d'un processus sexiste. Cette infériorisation du sexe féminin s'illustre particulièrement lorsque l'on remarque que le clitoris n'est apparu dans les manuels scolaires qu'en 2017. Aujourd'hui, de nombreux auteurs essaient de publier des contenus d'informations sur le corps et la sexualité féminine, comme les comptes instagram @orgasmeetmoi ou encore @jouissance.club.