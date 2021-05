Gaz, pneus, primes... Ce qui change au 1er mai

publié le 01/05/2021 à 06:32

Du nouveau pour ce mois de mai dans le quotidien des Français. À partir du 1er mai, quelques changements prendront effet. Il s'agit notamment d'une augmentation du prix du gaz, d'un nouvel étiquetage des pneus et d'une meilleure rémunération pour les demandeurs d'emploi. Voici tout ce que vous devez savoir.

Tout d'abord, en ce qui concerne votre consommation, les tarifs du gaz vont augmenter. Après une baisse en avril, le prix du gaz va augmenter de 1,1% en moyenne ce 1er mai, est-il indiqué sur le site du service public. Dans le détail, l'évolution de l'abonnement des tarifs sera de 0,3 % pour le tarif de base (cuisson), 0,7 % pour le tarif B0 (cuisson et eau chaude), 1,2 % pour le tarif B1 (chauffage).

Pour les automobilistes, un nouvel étiquetage des pneus entre en vigueur ce 1er mai. Celui-ci sera commun à tout l'Union européenne et permettra de distinguer les taux d'adhérence des pneus sur la neige et sur la glace, a révélé Challenges. L'objectif : aider les consommateurs à mieux choisir leurs pneus, notamment en hiver.

Revalorisation de la rémunération des demandeurs d'emploi

Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous suivez une formation professionnelle, vous êtes concerné par ce qui suit. Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, votre rémunération va être revalorisée à hauteur de 200 euros net par mois si vous avez 16 ou 17 ans (contre 130 euros aujourd'hui), 500 euros net par mois pour les 18-25 ans (contre 310 euros) et 685 euros net par mois pour les plus de 25 ans.

De nouvelles primes

Selon Capital, les jeunes de moins de 25 ans pourront bénéficier d'une prime de 150 euros à l'entrée en formation. Un décret publié au Journal Officiel le 12 mars dernier prévoit également que le salaire des professeurs débutants augmente de 100 euros net par mois. Cette somme sera versée sous forme de prime d'attractivité dès le 1er mai.