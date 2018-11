publié le 10/11/2018 à 11:40

Paris est placée sous haute-sécurité ce week-end. Au total, ce sont 72 chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus pour célébrer le 100e anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Les mesures de sécurité sont drastiques avec 10.000 hommes engagés et un large périmètre bloqué dimanche 11 novembre autour de l'Arc de Triomphe.



Les autorités s'inquiètent également d'une manifestation anti-Trump prévue plus tard dans l'après-midi, place de la République. Entre 6.000 et 10.000 personnes sont attendues. Mais selon une note confidentielle que RTL a pu consulter, des débordements liés aux Black Block sont redoutés, comme le 1er mai dernier.

Entre 200 et 400 militants radicaux déterminés sont susceptibles d'infiltrer la manifestation, de se placer ensuite en tête de cortège ou en tout cas de se regrouper masqués pour constituer ce qu'on appelle le Black Bloc. Une organisation qui leur permet ensuite de passer à l'offensive pour affronter les forces de l'ordre et dégrader l'espace public.



Le 1er mai dernier, les scènes de violence avait été nombreuses, mais déjà à l'époque, les policiers très nombreux avaient permis de contenir les militants les plus violents. Le même schéma est prévu pour ce dimanche, à une différence près : le 1er mai, il y avait eu plus de 200 interpellations et les commissariats avaient été débordés face aux trop nombreuses gardes à vue à gérer en même temps. Demain, des renforts sont donc prévus pour fluidifier la gestion des potentielles interpellations.