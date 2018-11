Quel dispositif de sécurité pour le 11 novembre ?

publié le 09/11/2018 à 06:05

C'est un week-end hors normes de commémorations qui attend Emmanuel Macron mais aussi les forces de police. "Près de 10.000 personnes, 10.000 forces de sécurité seront mobilisées pour sécuriser l'ensemble du dispositif", a annoncé jeudi 8 novembre le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ces forces de sécurité "seront mobilisées pour sécuriser l'ensemble du dispositif : les lieux où se rassembleront les autorités (...) aussi les différents sites qui pourront accueillir les manifestations", a précisé le ministre.



Christophe Castaner s'est dit "serein et confiant" mais "il nous faut être extrêmement vigilants", notamment face "au risque terroriste" et à celui de "la mouvance radicale", a-t-il souligné. Des périmètres de sécurité ainsi que des mesures de contrôle seront installés autour des différents sites concernés par les commémorations, selon la préfecture de police.



Plusieurs étapes

La première étape de ces deux jours de commémoration se déroulera samedi 10 novembre au soir au Musée d'Orsay où Donald Trump, Vladimir Poutine et 70 autres chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus pour découvrir l'exposition sur Pablo Picasso.

Ils seront tous présents le lendemain, dimanche 11 novembre, autour de l'Arc de Triomphe pour la cérémonie de commémoration du centenaire de l'Armistice. Tout le périmètre sera bouclé, avec des fouilles et 2.000 policiers seront présents à ce moment-là pour assurer la sécurité. Dans la foulée, Brigitte Macron attendra à Versailles les conjoints et conjointes des chefs d'Etat et de gouvernement. Il faudra, pour les forces de l'ordre, encadrer ce convoi assez exceptionnel.



Le dernier défi des policiers aura lieu dimanche après-midi puisqu'une manifestation contre Donald Trump est prévue à 14 heures entre la place de la République et la place de la Concorde, avec toujours le risque d'y voir des offensives des Black blocs.