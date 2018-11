Centenaire de 14/18 : la seule photo de l'Armistice du 11 novembre

publié le 02/11/2018 à 20:25

Le cauchemar de la Grande guerre prend fin au petit matin à Rethondes, dans la forêt de Compiègne (Oise), le 11 novembre 1918. Sur la seule photo en noir et blanc qui existe de l’événement, neuf hommes victorieux posent devant le fameux wagon n°2.419D. Pour Annette Becker, historienne et auteure de Voir la Grande guerre, Un autre récit (éd. Armand Colin), "on voit que la photo est posée mais elle est en même temps quasi volée... Il semble que ce soit un employé des chemins de fer qui a pris quelques photographies".



Au premier plan, le Maréchal Foch avec sa canne, son képi et son porte documents. Il est encadré par les amiraux britanniques Rosslyn Wemyss et George Hope. En arrière-plan, des militaires, des traducteurs et même un salarié de la compagnie des wagons-lits. Mais ce qu'on remarque surtout, ce sont les absents. "Il n'y a pas de trace d'Allemands. Puisqu'ils sont les vaincus, ils ne sont même pas là. On leur dit 'vous êtes responsables de tout' donc pour le photographe, ils n'ont même pas le droit d'être sur la photo", explique Annette Becker.

Il est 5h15 du matin, ce 11 novembre 1918, lorsque les Allemands signent l’armistice au terme de quatre jours de pourparlers. Le cessez-le-feu prendra effet à 11 heures. Annette Becker remarque : "On a là des hommes épuisés par 4 ans de guerre, par une nuit passée à imposer aux Allemands cet armistice et en même temps des hommes qui disent 'ouf', qui disent 'c'est fini'".

La seule photo qui existe de l'Armistice du 11 novembre 1918 avec le Maréchal Foch Crédit : DR

Pendant 14/18, les photos prennent pour la première fois une place importante dans un conflit armé. En France, la section photographique de l’armée est créée en 1915. Mais les poilus, eux aussi, immortalisent la Grande Guerre. "Tout soldat d'une classe sociale assez élevée pouvait avoir un appareil photo. L'idée que la propagande seule a pu user de la photographie est une idée qui vient de l'après-guerre, de l'horreur de la guerre. Donc ils ont dit 'il n'y a pas de photo, et s'il y en a, c'est de la propagande'", décrypte Annette Becker.



Vingt-deux ans plus tard, Adolf Hitler aura lui bien compris le poids de la propagande et des symboles. Il convoquera les Français dans le fameux wagon de 1918, au même endroit, à Rethondes, pour la signature de l'armistice du 22 juin 1940.