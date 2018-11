publié le 08/11/2018 à 21:04

À quelques jours du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, un musée de la Somme a eu l'idée originale de donner un visage au Soldat inconnu. Pour se faire l'Historial de la Grande Guerre, situé à Péronne (Somme) a fait appel à un algorithme. Le logiciel a établi un incroyable portrait-robot en superposant 30.000 visages de personnes ayant participé au conflit à partir de photos d'époque.



"On est tellement habitué à voir des listes de noms sur les monuments aux morts, que c'est important de pouvoir y mettre un visage", témoigne sur le site dédié au projet, l'auteur et collectionneur Jean-Luc Dron, qui a fourni des documents personnels pour l'élaboration du portrait-robot du Soldat inconnu.

Le résultat est un mélange d'hommes et de femmes, de toutes les origines, sans distinction de nationalité, ni de camp. Le portrait final est celui d'un homme moustachu aux traits fins et au regard apaisé. Un visage en noir et blanc, symboliquement attribué au Soldat inconnu qui gît à Paris, sous l'Arc de triomphe.