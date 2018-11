publié le 10/11/2018 à 08:08

À l'occasion du Centenaire de la Grande Guerre, en 2014, Bruno Cabanes et Jérôme Chapuis revenait sur la Première Guerre mondiale dans une série exceptionnelle. À cette occasion, soldats, civils et politiques ont raconté le conflit qui a fait basculer le monde. Des témoignages extrêmement rares qui permettent de saisir, de manière fascinante, la guerre à hauteur d’hommes.



Ces témoignages de premier plan nous font revivre le quotidien des soldats dans les tranchées, mais aussi celui des femmes et de tous les héros et victimes anonymes de "l’arrière".

Alors que les chefs d'État et de gouvernement de nombreux pays sont attendus à Paris en vue des commémorations du 11 novembre, il est temps de replonger dans cette série de cinq épisodes saluée unanimement par la presse à l'époque.