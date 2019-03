publié le 03/03/2019 à 11:20

C'est clairement la citadine star du marché. Avec quinze millions d'exemplaires vendus en un peu moins de 30 ans, la Renault Clio connaît un succès indéniable partout dans le monde. Avant même le début du Salon de Genève, où il sera officiellement présentée, la cinquième génération de cette voiture se dévoile.



Par contre, Renault a misé sur la continuité. Si vous mettez l'actuelle et la nouvelle côte à côte, c'est presque du copié-collé (malgré 100% de nouvelles pièces). Un parti pris assumé. On ne révolutionne pas une voiture aussi populaire, comme lorsque Volkswagen présente sa Golf.

>> Votez pour vos voitures préférées avec le "Prix RTL - Turbo - Auto plus" du Salon de Genève

Néanmoins, les éclairages à l'avant changent avec des optiques en forme de "C" façon Mégane. Et surtout elle est plus compacte, un poil plus petite : 4,08 mètres. Autrement dit, un meilleur aérodynamisme, elle devrait donc moins consommer.

Du changement à l'intérieur

Mais c'est surtout à l'intérieur qu'elle change. Là c'est frappant. Quelques exemples, le frein à main devient électrique, possibilité d'avoir un plancher plat, avec un coffre plus grand.



De plus, la Clio 5 se dote d'un écran tactile, façon tablette version XL de + 9 pouces, soit la taille d'un iPad dernière génération. C'est une première sur une citadine. Particularité : Renault a eu l'idée ingénieuse de placer sa tablette à la verticale comme Tesla. Hyper pratique.

Bientôt des voitures autonomes ?

Renault annonce également que la voiture sera autonome. En réalité, il s'agit d'une voiture hyper-assistée. Et ce, grâce à deux fonctions : la première, le régulateur de vitesse adaptatif qui règle automatiquement la distance avec la voiture de devant et la deuxième le suivi des lignes. Sur autoroute par exemple, cela vous permet de rester dans votre file et de suivre automatiquement la courbe des virages. Là encore, c'est une première sur une citadine française.



Mais il y a également de la nouveauté sous le capot, avec une version hybride pour la Clio 5 dès l'an prochain, permettant un mode en tout-électrique durant 5 kilomètres. La version classique n'a pas encore dévoilé ses motorisations, elle sera lancée au printemps pour un prix d'attaque autour des 15.500 euros, guère plus chère que l'actuelle...