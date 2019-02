publié le 17/02/2019 à 22:52

Alors que le permis de conduire reste un coût important, certaines personnes ont décidé de s'en passer et d'avoir recours voitures sans permis. Le site Assurance-vsp.com met en lumière ce phénomène. Contrairement aux idées reçues, ce marché ne concerne pas que les personnes âgées.



En effet, si c'était vrai il y a dix ans, aujourd’hui ce sont les jeunes qui se précipitent sur les voitures sans permis. Désormais, 13 % des propriétaires ont moins de 25 ans ! Ils sont le plus souvent achetés par leurs parents, qui ne souhaitent pas voir leurs enfants rouler en scooter. Autre raison, le prix du permis. Il est trop cher pour 80% des utilisateurs qui ne l'ont jamais passé. 10% des personnes ayant une voiture sans permis n'ont jamais réussi l'examen, et 10% de ces conducteurs se sont vus retirer tous leurs points.

Ces voiturettes se paient en moyenne 12.000 euros

Majoritairement utilisé à la campagne, ou dans zones où il y peu de transports en commun, ces voiturettes se paient en moyenne 12.000 euros. Elles sont de mieux en mieux équipées (clim, GPS) même si dans la rue les conducteurs en prennent pour leur grade. D'après l'étude, les voiturettes font souvent l'objet d'insultes diverses et variées. Parmi les plus courantes, le podium revient à "Espèce de pot de yaourt!", "Danger public!" et "Voiture d'alcoolique!".