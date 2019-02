publié le 24/02/2019 à 19:51

À Genève point d'hydrogène coté tricolore. Peugeot va ainsi dévoiler une Peugeot 208, 100% électrique. Et Renault proposera une Clio hybride. En revanche Toyota monte en puissance avec en ligne de mire les JO de Tokyo en 2020 puis à Paris en 2024. D'ailleurs le Japonais vient de s'engager à fournir 500 taxis à hydrogène dans la capitale. Autre constructeur à miser sur l'hybride : Hyundai. Avec Toyota ce sont les seuls a proposer un modèle dans l'Hexagone.



Même performance qu'une auto électrique, les modèles hydrogènes possèdent une très bonne accélération au démarrage et un silence monacal au volant. Et pas de danger pour les poumons. Il n'en ressort pas un gramme de CO2 ou de polluant. Pour faire simple l'hydrogène est en effet injecté dans une pile à combustible, il se produit alors une réaction avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité, et ne rejette que de la vapeur d'eau.

D'abord l'autonomie, près de trois fois plus. Au volant d'un véhicule 'hydrogène, on peut environ parcourir 600 kilomètres sans s'arrêter.

Quels sont les avantages de l'hydrogène ?

Le plein s'effectue à la manière d'un plein essence ou diesel, avec un pistolet, en trois minutes, contre une demi-heure pour une recharge super rapide avec un véhicule électrique voire plusieurs heures à votre domicile. Comptez aussi une cinquantaine d'euros.



En plus la batterie est plus petite. Donc moins de lithium, le lithium qui devient de plus en plus rare et cher et qui provoque des conflits sur son exploitation dans certaines parties du monde.