L'E85 c'est clairement le carburant à la mode. En un an, les ventes de ce combustible, composé comme son nom l'indique avec 85% de biocarburant, essentiellement de l’éthanol issu de résidus des betteraves et céréales, ont fait un bond de 55%.



Il faut dire qu'il bénéficie de son prix imbattable à la pompe : à peine 70 centimes le litre, soit moitié moins que le SP 95. Et puis grâce à l'homologation récente d'un petit boitier qui permet à votre véhicule essence d'accepter l'E85, les automobilistes se l'arrachent.

Devant ce succès, certains constructeurs ont décidé de revenir sur ce marché. C'est le cas de Ford, dont l'intérêt pour ce carburant est de nouveau d'actualité. Ainsi, en 2005, le constructeur américain avait lancé une une gamme fonctionnant au E85. Volkswagen aussi proposait des modèles. Mais ce fut un bide. Aujourd'hui, les choses ont changé, le diesel se vend moins et l'E85 est de plus en plus distribué dans les stations services.

Ford est donc le premier constructeur à revenir sur cette thématique en lançant une version E85 sur son SUV le Kuga. Un modèle en fin de vie mais qui, grâce à cela, pourrait retrouver une seconde jeunesse.

Quels sont les avantages ?

Mais alors, est-ce que les consommateurs se laissant tenter par l'achat d'un véhicule compatible E85 réalisent vraiment une bonne affaire ? Globalement oui. Car vous cumulez pas mal d'avantages. Ainsi, le malus bénéficie d'un abattement de 40 %. Cela représente par exemple 60 euros pour la boîte automatique contre 800 euros pour la version thermique de base. Autre avantage, la carte grise est gratuite dans la plupart des départements.



Malgré tout, la consommation est supérieure avec l'E85, de l'ordre de 20 %. Mais celle-ci est vite compensée par la différence du prix du carburant. Et le Kuga Flexifuel, commercialisé à partir de 29.100 euros, n'a un surcoût que de 100 euros seulement par rapport à la version essence classique. Une différence raisonnable alors que l'installation d'un boîtier est estimée à environ 500 euros minimum. Et après ce Kuga, d'autres modèles Flexifuel seront lancés en début d'année prochaine.