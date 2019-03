publié le 02/03/2019 à 11:53

C'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d'automobile. Le 89ème Salon international de Genève ouvre ses portes jeudi 7 mars et ce jusqu'au 17 mars prochain. Si le règlement a été assoupli pour cette édition 2019, de nombreuses firmes, comme DS, Ford, Jaguar, Land Rover ou Volvo, ont déjà annoncé qu'elle ne serait pas présentes dans les allées du salon européen.



En revanche, le salon de Genève sera malgré tout marqué par les citadines françaises qui seront bien représentées avec la Renault Clio 5 et la Peugeot 208 notamment. Deux voitures qui pourraient se livrer un véritable combat dans les mois à venir.

À l'occasion de ce rendez-vous automobile majeur, et fort du succès rencontré depuis plusieurs années auprès du public et des constructeurs, RTL, Auto Plus et Turbo déclinent une nouvelle fois leurs Prix des Meilleures Voitures.

C'est pourquoi, du 2 au 13 mars, les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs vont pouvoir voter sur le site rtl.autoplus.fr pour leur voiture préférée dans quatre catégories différentes : voiture de série, voiture verte, concept-car et voiture préférée des enfants. La remise des prix aura lieu le vendredi 15 mars à RTL.

Voitures de série

Les voitures en course : BMW Série 1, Mazda SUV, Mercedes CLA Shooting Break, Mitsubishi ASX, Peugeot 208, Renault Clio, Skoda Kamiq, Skoda Scala, VW T-Cross.

Voitures vertes

Les voitures en course : Audi Q4 e-tron, Citroën C5 Aircross hybride, Honda Urban EV, Jeep Renegade PHEV, Peugeot 3008 hybride, Polestar 2, Renault Zoé restylée, Toyota Prius restylée.

Concept-cars

Les voitures en course : BMW iNext, Citroën Ami One, 508 by Peugeot Sport, Kia Concept, Lagonda Concept, Mercedes EQV, Mitsubishi Engelberg Tourer, Nissan Concept, Seat Concept, Skoda Vision IV, VW ID Buggy.

Choix des enfants

Les voitures en course : Aston Martin Projetc 003, Bugatti Chiron Sport 110 ans, Ferrari 488, Ginetta Supercar, Lamborghini Hurracan Evo, Lexus RC F, Mc Laren Speed Tail, Mercedes AMG GTR Roadster, Porsche 911 Cabriolet, Toyota GR Supra.