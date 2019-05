publié le 25/02/2019 à 04:02

La 208 c’est un carton commercial. Plus de 2.144.000 exemplaires écoulés, et depuis le lancement de la 205, en 1983, c’est 18 millions de voitures vendues par le constructeur sochalien.



Seulement, la 208 c’est un peu la Poulidor des citadines en France. Éternelle numéro 2 derrière sa grande rivale, la Clio. D’ailleurs les deux modèles se renouvellent cette année. Un match franco-français entre deux stars, qui font peau neuve. Avec sa nouvelle 208 Peugeot affiche ses ambitions puisque le patron de la marque Jean Philippe Imparato l’a déjà qualifiée de "tueuse" ! Tant son style peut séduire.



La Lionne une "tueuse"

Le look s’affine, s’affûte dans l’esprit d’une Audi A1. Elle a un vrai caractère plus sportif avec notamment un pare-brise reculé qui permet d’implanter un capot sculpté plus long. D’ailleurs la 208 s’agrandit, elle dépasse désormais les 4 mètres de long (4m05) soit + 8 centimètres. Et en largeur elle gagne 3 centimètres (1m73) tout en s’abaissant de 19 mm (1m43). Plus basse, elle devrait ainsi mieux coller à la route.



Une Lionne branchée de plus en plus autonome

A l’intérieur on retrouve le petit volant. Mais aussi l’« i-cockpit » L’écran tactile est disponible en 5,7 ou 10 pouces. Désormais les informations sont lisibles en 3D (navigation, vitesse, aides à la conduite…).





C’est aussi des aides à la conduite qui préfigurent la voiture autonome. Comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien de la position dans la voie de circulation ou encore le freinage automatique d’urgence de dernière génération (détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, de 5 km/h jusqu’à 140 km/h).



Et toujours du diesel…

La nouvelle 208 sera commercialisée à l’automne prochain avec sous le capot cinq motorisations. À noter que Peugeot garde le diesel sur sa citadine avec le Blue HDI 100 (4 cylindres 1.5 L). Pour l’essence : Pure Tech 75, 100 et 130. Pour les deux dernières versions Peugeot propose une boite de vitesse automatique à 8 rapports. Offre unique dans la catégorie. Et une 208 électrique vient compléter la gamme !