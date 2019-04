Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Face à la grogne des "gilets jaunes" contre la hausse des taxes sur les carburants, le président Emmanuel Macron avait proposé en novembre d'adapter leur fiscalité aux fluctuations des prix sur les marchés. "Notre mot d'ordre, il est clair: c'est de permettre aux Français de se libérer du pétrole", a de son côté insisté mardi le ministre de la Transition écologique, soulignant que le gouvernement proposait des "mesures d'aide", par exemple pour permettre aux ménages les plus modestes de changer les chaudières au fioul.

Une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat. Les prix de l'essence ont fortement augmenté. Le sans-plomb 95 E10 n'a jamais été aussi cher depuis 2013. Selon carburant.org , ce mardi 30 avril, il était en moyenne à 1,59 euro le litre. Le sans-plomb 98, lui, est désormais à 1.65 euros en moyenne. Enfin, le gazole est à 1,49 euros le litre. La raison de cette flambée : l'envolée des cours du pétrole. En effet, les pays exportateurs sont frileux en ce moment. La guerre reprend en Libye, et surtout Donald Trump, le président des États-Unis a lancé un coup d’arrêt assez brutal. Il a décidé de bloquer les ventes de pétrole iranien. Une fermeture complète des robinets et résultat, le marché pétrolier n'est pas confiant, les prix du baril explosent.

et Florian Martin

Carburants : les prix repartent à la hausse

Faire son plein d'essence coûte de plus en plus cher, 1.59 euro en moyenne pour le sans-plomb 95, le carburant le plus vendu en France. Comment peut-on l'expliquer ?

