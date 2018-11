publié le 08/11/2018 à 19:29

"Quand on voit l'offre et la demande, le prix du pétrole va rester au niveau actuel ou plus probablement augmenter". Bruno Le Maire n'a pas mâché ses mots alors que de nombreux Français, dont certains manifesteront le 17 novembre prochain, se révoltent face à la hausse considérable du prix des carburants ces derniers mois.



Interrogé sur une possible baisse des taxes, le ministre de l'Économie et des Finances a assuré que ce n'était "pas la solution" alors que "le prix du pétrole ne baissera pas dans les mois qui viennent". "Ceux qui parient sur une baisse du prix du pétrole à échéance de six mois, un an ou deux ans sont irresponsables. Ils ne veulent pas accompagner la transition énergétique qui est indispensable", ajoute-t-il au micro de RTL ce jeudi 8 novembre.

Surtout que selon lui, "dépendre du prix du pétrole, c'est dépendre des prix qui vont augmenter". C'est pourquoi Bruno Le Maire appelle les distributeurs à faire un geste pour les consommateurs. Ces derniers se sont ainsi engagés à répercuter au jour le jour la baisse des cours du brut. "On a obtenu que cette répercussion se poursuive dans les jours qui viennent et que cela ne soit pas uniquement un effet d'appel pendant deux ou trois jours", détaille-t-il.

Dès lors, il souhaite que cela s'inscrive "dans la durée" au point de "faire de ce comportement une règle". "Quand le prix du pétrole baisse, notamment sur le marché de Rotterdam, il faut immédiatement que le consommateur en voit le résultat à la pompe", conclut-il.