23/04/2019

Les conséquences pourraient être lourdes. Lundi 22 avril, les États-Unis ont encore renforcé leur campagne de "pression maximale" pour faire plier l'Iran, leur ennemi numéro un au Moyen-Orient. Washington a en effet annoncé des sanctions contre tous les pays qui continuerait à acheter du pétrole iranien, au risque de tensions avec plusieurs alliés.



Donald Trump a décidé de mettre fin dès le 2 mai aux dérogations qui permettaient encore à huit pays (Chine, Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Italie et Grèce) d'importer du brut iranien, pour "porter à zéro les exportations" et "priver le régime de sa principale source de revenus", a annoncé la Maison Blanche.

Cette mesure, qui a provoqué une forte hausse des cours du pétrole, s'annonce particulièrement délicate pour Pékin et New Delhi notamment. La Turquie et la Corée du Sud, autres alliés de Washington, ont vivement déploré la décision américaine.

La campagne de "pression maximale" contre l'Iran vise, selon Washington, à mettre fin aux "activités déstabilisatrices" de Téhéran au Moyen-Orient, notamment au Liban via le mouvement chiite Hezbollah, au Yémen à travers les rebelles Houthis et en Syrie par son soutien au régime de Bachar al-Assad.

