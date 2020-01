Vacances : la vague de la balnéothérapie dans les stations de ski

publié le 27/01/2020 à 12:50

Aux sports d'hiver, plus question de ne faire que du ski. Les vacanciers recherchent désormais de nouvelles sensations. Les stations de ski l'ont bien compris et proposent désormais de plus en plus souvent des espaces de balnéothérapie.

Comme à Cauterets (Hautes-Pyrénées), aux Bains du Rocher, où les visiteurs viennent depuis 10 ans profiter du bassin de 180 mètres carrés en extérieur, avec vue sur la montagne, le tout dans une eau à 36°. "C'est tout en douceur, en chaleur et en sérénité", commente la responsable commerciale des Bains du rocher.

Banquettes à bulles, hydrojets, bains massants, tout est fait pour que les baigneurs profitent des ressources naturelles de la montagne. "L'eau sort à 58° des entrailles de la montagne. Puis elle est refroidie par le torrent qui traverse Cauterets", explique Catherine Flurin, spécialiste de ces flux aquatiques. Apicultrice, elle a mis au point le tout premier procédé apithermal du monde, qui intéresse les plus grands groupes pharmaceutiques.

"Tous les jours, il sort de la montagne l'équivalent d'une piscine olympique d'eau chaude", poursuit-elle. À l'approche des vacances de février, il y a fort à parier que les établissements de balnéothérapie dans les stations de ski devraient faire le plein.