et Léa Stassinet

publié le 10/03/2019 à 00:51

À la montagne, les professionnels du tourisme ont le sourire. Que ce soit dans les Alpes ou les Pyrénées, ils ont fait le plein durant cette période de vacances scolaires, qui s'achève ce dimanche 10 mars pour la dernière zone encore en congés.



À Chamrousse, en Isère, il y a eu autant de monde sur les pistes que dans les magasins de location de matériel. "On a fait 15% de plus que lors des vacances d'hiver de l'an dernier, alors que les chiffres étaient déjà bons", témoigne le responsable d'une boutique.

Même constat au niveau des hébergements. Dans un établissement de la station, la fréquentation n'est jamais descendue au-dessous de 84% ces quatre dernières semaines. "On peut dire qu'on a eu 4 belles semaines de vacances d'hiver", explique une hôtelière.

À Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, les conditions météorologiques optimales du mois de février ont fait les bons comptes de la station. "On a eu 64.000 skieurs sur la semaine, c'est 2.000 de plus que l'an dernier", révèle le directeur de la station. Et la saison est loin d'être finie.