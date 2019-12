Jours fériés et ponts 2020 : quels jours poser pour avoir plus de vacances ?

publié le 28/12/2019 à 09:53

C'est l'un des enjeux à chaque nouvelle année... Comment vont tomber les jours fériés ? Outre le dimanche de Pâques, le lundi de Pentecôte ou le jeudi de l'Ascension, qui comme leur nom l'indique, sont toujours le même jour, une grande partie se déplace. Ainsi, cette année, le jour de l'an tombe un mercredi, ce qui permet en posant deux jours de congés de profiter d'une pause de cinq jours pour bien commencer l'année.

Le lundi de Pâques sera sans suspense un lundi, le 13 avril cette année. Les zones B et C seront en vacances scolaires, à savoir les Hauts-de-France, le Grand-Est, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, le Centre, l'Occitanie et PACA. En posant quatre jours du mardi 14 au vendredi 17, vous pouvez avoir 9 jours de pause. Même chose avec le lundi de Pentecôte, qui tombe 50 jours plus tard, le 1er juin, mais sans vacances scolaires.

Entre temps, le mois de mai est résolument le mois des jours fériés, et celui où vous pouvez le plus optimiser vos jours de congés. Le 1er et le 8 mai tombent un vendredi, garantis de week-end allongés, alors que le jeudi de l'Ascension est le 21 mai. En posant 13 jours de congés, vous pouvez bénéficier d'une période chômée de 24 jours et prévoir un beau voyage.

La seconde moitié est plus décevante. L'Assomption (15 août) et la Toussaint (1er novembre) tombent respectivement un samedi et un dimanche. Reste le 14 juillet, qui tombe un mardi, ce qui permet d'avoir un long week-end de 4 jours en posant le lundi 13. Le 11 novembre tombe un mercredi, ce qui permet d'avoir 5 jours libérés en posant 2 jours. Noël, enfin, le 25 décembre, sera un vendredi.