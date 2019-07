publié le 22/07/2019 à 15:42

C'est maintenant officiel, Jean-François Piège ne sera pas dans la saison 11 de Top Chef. Celui qui est présent depuis le tout début de l'émission (en 2010), a décidé de rendre son tablier, et l'a officialisé dimanche 21 juillet 2019 dans un post sur Instagram.

"Top Chef a été pour moi une aventure exceptionnelle que je n’oublierai jamais", écrit Jean-François Piège. Entre les remerciements plus ou moins personnalisés adressés à ses collègues et aux téléspectateurs, le chef n'a pas donné de raisons précises à son départ. "J'ai décidé de dire au revoir à mon rôle de juré", a-t-il seulement déclaré.

Jean-François Piège n'a exprimé que des sentiments positifs vis-à-vis de l'émission, notamment beaucoup de fierté : "L’aventure Top Chef a changé ma vie et à surtout permis à ce que la cuisine devienne accessible à tous, je suis si fier d’avoir contribué et d’avoir défendu un programme qui a révélé des passions et des vocations et mis en lumière un métier passionnant qui est le mien : Cuisinier !" écrit-il sur Instagram.

Dans les commentaires, de nombreux fans ont exprimé leur tristesse, d'autres leur reconnaissance. "Top Chef sans vous c'est un peu comme un Bourguignon sans bœuf...", écrit ainsi un internaute. Outre sa participations à l'émission culte, le cuisinier possède quatre restaurants à Paris : Le Grand Restaurant, Le Clover Green, Le Clover Grill et La Poule au Pot.

On n'a cependant pas fini de le voir au petit écran puisqu'il a annoncé qu'il serait de retour sur M6 à la rentrée. Quelle sera sa nouvelle émission ? Réponse en septembre 2019.