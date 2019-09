publié le 03/09/2019 à 10:32

Elon Musk se lance dans l'assurance pour tous ceux qui achètent sa voiture électrique de luxe, la Tesla. Il entend faire baisser les primes d'assurance, et promet 20 à 30 % d'économies à ses clients, les Californiens dans un premier temps puisque c'est son principal marché. Il faut dire que les Tesla font partie des voitures les plus chères au monde à assurer.

Axa a publié une étude qui indique que les voitures autonomes électriques et les gros SUV, pour faire simple les Tesla, sont potentiellement les plus chères à assurer parce qu'il y a des sinistres plus lourds à prendre en charge et surtout des frais plus importants quand il faut réparer ces modèles bardés d'électronique.

Elon Musk veut éviter une inflation des primes d'assurance sur ses voitures. Il est le premier vendeur de véhicules électriques au monde avec 230.000 "model 3" écoulés en 2018. Il n'y a pas de quoi inquiéter Axa ou Allianz pour l'instant. Rien qu'en France, on vend 2 millions de voitures neuves.

Un bon constructeur est-il un bon assureur automobile ?

Dans le monde d'Elon Musk, qui fabrique des voitures électriques, envoie des fusées dans l'espace, prépare une mission sur Mars et implante des puces dans nos cerveaux, être assureur est compatible avec la fabrication de voitures. Mais il est vrai que c'est un métier très réglementé où vous devez avoir un agrément et de l'argent en réserve,surtout pour couvrir vos risques.

Le papy du capitalisme mondial et assureur, Warren Buffet, a quelques doutes : "Je voudrais dire qu'il y a aussi peu de chances qu'un constructeur automobile réussisse dans le business de l'assurance qu'un assureur dans la fabrication de voitures." Et jusqu'ici, tous les constructeurs automobiles qui ont été tentés par l'assurance y ont finalement renoncé.

L'assurance, un secteur convoité par les GAFAM

Tous les géants du digital tournent autour du secteur de l'assurance. Amazon, Google, le japonais Rakuten, le chinois Alibaba, tous y investissent des milliards. Ces géants du numérique veulent tout simplement contrôler l'ensemble de la relation commerciale, sans intermédiaire. Ils tissent leur toile autour de nous, c'est là-dessus que repose leur modèle économique.



La plateforme de e-commerce nous vend un produit, gère l'expédition, la relation-client et le service après-vente, l'assurance (à la carte en plus, car il connaît nos habitudes de vie, notre régime alimentaire...) et propose même le financement. Le summum étant Facebook qui veut lancer sa propre monnaie pour ses 2 milliards de clients : le Libra.



On est dans le règne du service dématérialisé. Tous les constructeurs automobiles et leurs équipementiers vous le disent : ils vendent des services de mobilité désormais. Ça veut dire que la voiture, petit à petit, devient juste un outil.

