En 1971, RTL était plein d'optimisme. "Vers 1986 aurait lieu une première mission sur Mars", disait le journaliste. Mais aucun homme n'a encore posé le pied sur Mars.

La planète rouge est désormais à portée de fusée, même s'il reste encore beaucoup à faire, à commencer par la fabrication d'un lancer. Pour faire ce long, très long voyage, Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales nous explique.

"La NASA est en train de fabriquer le Space Launch System, une fusée de 100 mètres de haut, énorme, pour envoyer les hommes sur la Lune, et ensuite sur Mars. Il faut une demi-année pour y aller. À partir du moment où on est sur Mars, il faut rester un an et demi. Le résultat, c'est que la mission globale dure 1.000 jours", dit-il.

La première mission risque ainsi d'être très frustrante, pour Francis Rocard. "C'est une mission sans arrêt. Vous passez devant, vous faîtes 'coucou', vous faîtes le tour et vous revenez. Ce sera une mission ennuyeuse parce qu'il ne se passera rien pendant un an et demi".

Des simulations pour préparer le voyage

Avant que les premiers hommes posent le pied sur Mars, d'autres missions robotisées auront tout préparé pour les accueillir.

Même si nous ne sommes pas prêt à débarquer sur la planète rouge, des préparations sont en cours. En 2016 a eu lieu une longue simulation de la vie sur Mars. Une équipe a passé un an dans un dôme blanc de 11 mètres de diamètre sur les flancs d'un volcan, à Hawaï.

Avec ces futures missions sur Mars, les terriens partiront à la recherche de trace de vie sur la planète rouge. Elon Musk a un autre projet : le patron de Space X voit en Mars un refuge pour nous, les habitant de la terre, au cas où.

Les terriens débarqueront entre 2040 et 2050

On sait que les premiers hommes et les premières femmes qui poseront le pied sur Mars sont déjà nés. On sait aussi qu'ils ou elles devront être multitâches : ils devront savoir tout faire durant cette mission.



Si le XXème siècle a été celui de la conquête de la Lune, le XXIème sera donc celui de la conquête de Mars. Mais, curieusement, pour atteindre la planète rouge, les hommes repasseront certainement par notre satellite. Il deviendra une base avancée pour préparer ce voyage au long cours tant attendu qui devrait voir les premiers terriens débarqués sur Mars enter 2040 et 2050.