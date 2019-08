L'éco and You du 27 août 2019

publié le 27/08/2019 à 15:02

En France, la taxe GAFA prévoit de récupérer 3% du chiffre d'affaires réalisé sur les activités digitales des Google, Apple, Facebook, Amazon mais aussi Airbnb, Expédia... Au total, une trentaine d'entreprises dans le monde, essentiellement américaines. Elle est déjà votée et appliquée et elle doit nous rapporter 4 à 500 millions cette année.

Ce que tout le monde est obligé d'admettre, y compris les Américains, c'est qu'on ne peut pas continuer à observer le digital transformer, bouleverser et chambouler nos économies nationales. Ces géants du digital font de l'optimisation fiscale et ne paient pas un impôt juste sur leur activité chez nous. Il s'agit là d'entreprises commerciales, qui ont besoin de clients. Leur image de resquilleurs commence à conduire à des boycotts de la part de certains Français.

Et les GAFA ne sont plus seuls désormais. Il y a aussi les BATX à la porte de l'Europe. Les BATX, ce sont les GAFA mais version chinoise. Donc les mêmes activités vont arriver chez nous, mais avec une image intacte. Il vaut donc mieux, même pour les GAFA, que les conditions de concurrence soient équitables.

L'accord de Biarritz, une étape majeure

Tout s'est joué en marge de ce G7. Dans la propriété familiale de Bruno Le Maire, à Saint-Pée-sur-Nivelle, à quelques kilomètres de Biarritz et à l'ombre des haras de Chantilly en juillet lors du G7 des Ministres des Finances.

L'objectif de cette rencontre consistait à convaincre les américains que cette taxe GAFA n'était pas une taxe anti-États-Unis mais bel et bien un rétablissement des règles d'équité commerciales mondiales.

L'accord de Biarritz va permettre de mettre sur pied une taxe à l'échelle mondiale appliquée dans les 129 pays de l'OCDE et non plus une taxe uniquement française comme la taxe Chirac sur les billets d'avion qui n'a rien changé à part rendre la France moins attractive.