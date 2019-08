Musk et Bezos, les conquistadores de l'espace

publié le 14/08/2019 à 08:30

Ils font un peu figure d'extra-terrestres dans cette industrie spatiale très cartésienne. Elon Musk et Jeff Bezos, tous les deux sont entrepreneurs high-tech. Paypal et Tesla pour l'un, Amazon pour l'autre. Leur point commun, vouloir révolutionner l'accès à l'espace. Le cosmos est leur passion depuis l'enfance.

"Tous les deux ont été marqués par Apollo" explique Alain Dupas, astrophysicien et auteur du livre Innover comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs. Avec Space X, Elon Musk veut coloniser Mars. Blue Origin, de Jeff Bezos, vise plus à installer des colonies habitées dans l'espace, entre la Terre et la Lune.

"On transportera l'industrie lourde en dehors de la Terre, elle ne sera qu'un lieu de résidence. [...] Ce sera vraiment une planète magnifique" explique Jeff Bezos. "L'idée de Bezos, c'est tout ce qu'on peut faire dans l'espace, on le fait dans l'espace et la Terre devient un grand jardin, le paradis." selon Alain Dupas.

Blue Moon, l'atterrisseur lunaire de Jeff Bezos Crédit : SAUL LOEB / AFP

De son côté, Elon Musk est devenu en quelques années un des leaders dans le secteur des lanceurs. Il collabore avec la Nasa pour approvisionner la station spatiale avec ses vaisseaux cargos Dragon et se prépare à l'envoi d'astronautes dans l'ISS. Il casse les codes et les prix. "Pour lui ce n'était pas normal qu'une fusée coûte si cher. Il va donc fabriquer des fusées beaucoup moins cher." décrit Alain Dupas.

Un mental inébranlable

Elon Musk subira de nombreux échecs avant de faire revenir sur terre en bon état, en décembre 2015, un premier étage de fusée. L'entrepreneur se moque de ses premiers fiasco dans une vidéo sur YouTube, mêlant engins qui explosent, qui s'enflamment, qui loupent leur cible et tombent à l'eau. Cette acceptation de l'échec fait partie de sa culture

> How Not to Land an Orbital Rocket Booster

"Le défi de Space X c'est : on essaie, si ça ne marche pas, on recommence. C'est la culture de la Silicon Valley, on n'a pas peur d'échouer." explique Alain Dupas.



En février 2018, Elon Musk réussit un coup mémorable. Il met en orbite, à l'occasion du premier décollage de sa fusée Falcon Heavy, une voiture Tesla avec un mannequin au volant sur une musique de David Bowie, comme l'expliquait alors l'astrophysicien Sylvestre Maurice, "elle est en orbite autour du Soleil, elle va y rester des millions d'années. C'est , spectaculaire, fascinant, à l'image d'Elon Musk."



Aujourd'hui les deux hommes poursuivent inlassablement leur rêve. Elon Musk avec sa future fusée réutilisable Starship, un monstre de l'espace qui rappelle la fusée de Tintin. Jeff Bezos est lui prêt pour l'exploration de la Lune avec la Nasa, il a dévoilé son module lunaire en mai dernier.

> SpaceX Launching Tesla Roadster Into Space Footage