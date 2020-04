publié le 10/04/2020 à 13:09

L'équipe de Ça peut vous arriver est toute entière mobilisée aux côtés des auditrices et auditeurs de RTL depuis le début de la période de confinement. Une fois encore, vos questions ont été nombreuses ce vendredi 10 avril. Emmanuelle se trouve à Chouzy-sur-Cisse, dans le Loir-et-Cher, et se demande si un employeur peut imposer à son personnel une prise de température tous les jours ?



"Les entreprises et les administrations ne peuvent pas prendre des mesures qui porteraient atteinte au respect de la vie privée de leurs employés", assure Maître Sylvie Noachovitch, avant de préciser que "les données de santé sont en effet une catégorie particulière de données personnelles dites sensibles. Elles sont protégées par le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) et par le code de la santé publique".

Ainsi comme l'affirme l'avocate, "il est interdit aux employeurs d'obliger leurs employés à transmettre chaque jour à leur hiérarchie des relevés de température ou de collecter des questionnaires médicaux auprès de tous leurs employés. La seule chose qui est permise pour les employeurs au titre de l'obligation de sécurité de santé au travail, c'est de sensibiliser leurs employés et d'encourager à télétravailler ou à voir le médecin du travail", précise Me Noachovitch, qui ajoute que "les salariés doivent de leur coté, informer leur employeur en cas de suspicion de contact avec le virus".

