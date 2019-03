Prime d'activité : 1,1 million de bénéficiaires supplémentaires

et AFP

publié le 05/03/2019 à 15:02

Agnès Buzyn a annoncé ce mardi 5 mars que la prime d’activité sera élargie à 1,1 million de bénéficiaires supplémentaires, par rapport à l'an dernier. Une décision qui intervient alors que le mouvement des "gilets jaunes" continue à se mobiliser depuis quatre mois désormais.



La ministre des Solidarités et sa secrétaire d'État Christelle Dubos se sont félicitées dans un communiqué "que les Français se soient largement saisis" de cette prestation. "C'est un succès remarquable. On se rapproche de la barre des 5 millions de bénéficiaires", a ajouté la secrétaire d'État.

Sur les 1,1 million de nouveaux inscrits dans le dispositif, 55% sont des ménages qui remplissaient déjà les conditions pour en bénéficier l'an dernier, avant l'élargissement des critères, mais ne la demandaient pas. Il s'agit de personnes qui ne recouraient pas à ce droit et dont on peut penser qu'elles y ont été incitées par la récente campagne de communication autour de la prime d'activité.

5 millions de foyers bénéficient de la prime d'activité

Pour un célibataire sans enfant rémunéré au Smic (1.204 euros), la prime d'activité s'élève à 241 euros par mois, soit 90 euros de plus qu'avant les annonces, en réponse à la colère du mouvement des "gilets jaunes", a rappelé Mme Dubos.



"Les oppositions nous accusent de ne distribuer que des miettes mais 241 euros, pour un smicard, ce ne sont pas des miettes, c'est un joli coup de pouce", a-t-elle commenté. Le gouvernement a par ailleurs lancé le recrutement de 140 agents supplémentaires en CDI dans les caisses d'allocations familiales, pour faire face à l'afflux de demandes, et débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros pour que les agents des CAF "les plus modestes" puissent également bénéficier d'une prime exceptionnelle, a dit la secrétaire d'État.



Les allocataires déjà enregistrés dans les fichiers des caisses d'allocations familiales ont bénéficié automatiquement de cette hausse dès le mardi 5 février, date des premiers versements.



Parallèlement, le gouvernement a également décidé d'élargir l'assiette de cette prestation, qui doit en principe bénéficier désormais à 5 millions de foyers, contre 3,8 millions précédemment. Avec cette prime bonifiée, le gouvernement entend honorer la promesse d'Emmanuel Macron d'augmenter de 100 euros les personnes ayant des revenus au niveau du Smic.