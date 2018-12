publié le 17/12/2018 à 09:01

Il s'agit de l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron pour calmer la colère des "gilets jaunes". "Le salaire d'un travailleur au Smic augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur", avait déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution devant les Français.



Ceci étant dit, cette annonce a eu du mal à contenter les manifestants, tant elle reste floue dans son application concrète. Qui concerne-t-elle ? Qui va payer ? Comment cela va-t-il se traduire ?

Autant de questions pour l'exécutif à qui il a fallu une semaine pour clarifier la mesure. Mais avant tout, pourquoi une hausse du Smic a-t-elle été annoncée, tandis que désormais nous évoquons une hausse de la prime d'activité ? Cette prime est actuellement destinée à ceux qui touchent entre 0,5 et 1,2 Smic. 3,8 millions de ménages peuvent en bénéficier. Mais cela va être étendu à 5 millions de foyers.

1. La prime d'activité, c'est quoi ?

La prime d’activité est "un complément de revenus pour les personnes qui travaillent et qui ont des salaires assez bas", explique Muriel Pénicaud à l'antenne de RTL ce lundi 17 décembre.



Elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle remplace depuis cette date la prime pour l’emploi et le RSA activité. "Versée chaque mois à plusieurs millions de bénéficiaires, elle est accordée sous conditions de revenus aux travailleurs salariés ou indépendants majeurs ainsi qu’à certains étudiants salariés et apprentis. Le versement de la prime est assuré, sur demande, par la Caisse d’allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA)", précise le site Toutsurmesfinances.com.



2. Qui peut toucher la prime d'activité ?

Initialement, 3,8 millions de personnes étaient éligibles à la prime d'activité. Le gouvernement a annoncé que désormais ce seront 5 millions de foyers qui pourront en bénéficier. "Cette réforme va bien au-delà des personnes qui sont juste au Smic : tous les salariés célibataires sans enfant auront 100 euros de plus jusqu'à 1.560 euros net de revenus. Avec un enfant, une mère célibataire, et elles sont nombreuses sur les ronds-points, pourra percevoir la prime jusqu'à 2.000 euros de salaire. Un couple (avec) deux enfants, dont l'un gagne le Smic et l'autre 1.750 euros, verra ses revenus augmenter de 200 euros", explique Édouard Philippe.

3. Fonctionnaires et indépendants aussi concernés ?

Le doute a plané mais l'exécutif a clarifié la situation : oui. "La prime d'activité concerne aussi les fonctionnaires et les indépendants", a précisé Muriel Pénicaud sur RTL. Édouard Philippe n'a pas précisé le montant de la hausse de la prime d'activité, mais s'il prend en compte la revalorisation automatique du Smic en janvier (23 euros brut), elle devrait être autour de 80 euros.

4. Allez-vous en bénéficier automatiquement ?

Non. C'est à vous de faire la démarche auprès de la Caisse d’allocations familiales. Mais Muriel Pénicaud indique que "l'on va signaler à toutes les personnes bénéficiaires qu'ils pourront le faire. Ils vont recevoir une information et devront faire la démarche ensuite", sur RTL.