publié le 17/12/2018 à 09:28

"Cette réforme va bien au-delà des personnes qui sont juste au Smic". Édouard Philippe évoque la hausse de la prime d'activité qui est une conséquence des annonces d'Emmanuel Macron. De son côté, Muriel Pénicaud, invitée à l'antenne de RTL, estime que c'est une mesure de "justice sociale".



Cette hausse ne concernera donc pas tous les salariés au Smic car la prime d'activité tient compte de l'ensemble des revenus du ménage, mais le nombre de foyers éligibles passera "de 3,8 millions à 5 millions", précise la ministre du Travail.

Comment faire pour en bénéficier ? C'est à vous de faire la démarche auprès de la Caisse d’allocations familiales. Mais Muriel Pénicaud indique que "l'on va signaler à toutes les personnes bénéficiaires qu'ils pourront le faire. Ils vont recevoir une information et devront faire la démarche".

Le Premier ministre a précisé les modalités d'attribution de cette prime d'activité. "Tous les salariés célibataires sans enfant auront 100 euros de plus jusqu'à 1.560 euros net de revenus. Avec un enfant, une mère célibataire, et elles sont nombreuses sur les ronds-points, pourra percevoir la prime jusqu'à 2.000 euros de salaire. Un couple (avec) deux enfants, dont l'un gagne le Smic et l'autre 1.750 euros, verra ses revenus augmenter de 200 euros", explique Édouard Philippe.