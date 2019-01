publié le 18/01/2019 à 15:28

C'était l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron en décembre pour calmer la colère des "gilets jaunes" : augmenter le Smic via la prime d'activité. Une prime survitaminée et élargie, sensée concerner non plus 3,8 millions de foyers mais 5 millions. Conséquence : depuis un mois, les demandes affluent auprès des Caisses d’allocations familiales.



Invitée sur RTL ce vendredi 18 janvier, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé que depuis le 1er janvier 2019, "300.000 dossiers" avaient été traités par la CAF. Selon elle, 30.000 demandes sont effectuées par jour.

"C'est une bonne nouvelle, cela montre que les Français se saisissent des mesures qu'on a prises pour eux et leur pouvoir d'achat", s'est-elle réjouie. Christelle Dubos a par ailleurs rappelé que cette prime d'activité pouvait bénéficier à l'ensemble des actifs : qu'ils travaillent dans le public, le privé, qu'ils soient agriculteurs, artisans ou indépendants.

"Notre objectif c'est que 100% des Français qui peuvent en bénéficier demandent cette prime d'activité", conclut la secrétaire d'État, qui a annoncé le prochain lancement d'une campagne de communication "encore plus incisive".