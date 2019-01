publié le 28/01/2019 à 17:20

Les caisses d'allocations familiales sont débordées. Face à la hausse de la prime d'activité, établie en ce début d'année 2019, le site de la Caf a vu plus de 7 millions d’utilisateurs y affluer selon les chiffres rapportés par BFMTV, afin d'en faire la simulation ou bien directement la demande.



En conséquence, les Caf ont augmenté leurs effectifs et crée des chats explicatifs afin de combler leur surcharge d'activé et convenir au mieux à la demande de ses utilisateurs. L'affluence sur le site pourrait encore s’accentuer dans les prochains jours puisque les demandes sont prises en compte jusqu'à ce jeudi 31 janvier.

Si vous êtes éligible et voulez toucher la prime d'activité comptant pour le mois de janvier, il vous faut compléter votre dossier sur le site de la Caf. Les premiers versements débuteront à partir du 5 février.



Cette hausse fait suite à la colère grandissante du mouvement "gilets jaunes" qui a poussé Emmanuel Macron à élargir le nombre de foyers ayant droit à la prime d'activité. Avec 1,2 million de nouveaux bénéficiaires, le nombre de foyers éligibles s'élève désormais à près de 5 millions en France.