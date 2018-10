Nouvelles technologies : la France, plus compétitive que jamais ?

publié le 10/10/2018 à 09:09

À défaut de finaliser son gouvernement, le chef de l'État a passé l'après-midi, mardi 9 octobre, au côté des start-up. Un signe que la France est dans la course ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a autour des jeunes pousses et des nouvelles technologies une émulsion qui devient très intéressante. Nous sommes, depuis le lancement du mouvement French-tech par François Hollande en 2013 et plus encore depuis l'élection d'Emmanuel Macron, un pays qui se rêve en start-up nation.



Et nous avons des arguments pour cela. Lors du dernier rendez-vous annuel de cet univers à Las Vegas, les Français constituaient le troisième bataillon derrière les Américains et les Chinois. 275 entreprises en devenir y étaient présentes, contre 290 Américaines, tandis que les Chinois ne présentaient que 50 projets, les Allemands une vingtaine et les Anglais une trentaine.

Dans les nouvelles technologies, la mayonnaise est en train de prendre. À Paris, on en a eu la démonstration ce mardi 9 octobre. Mais c'est aussi le cas dans globalement tout l'hexagone. Montpellier par exemple, a les incubateurs les plus réputés d'Europe. A Lille, il y a aussi une station qui fait référence. Donc, les jeunes entrepreneurs français font de remarquables percées dans la santé, les transports, les objets connectés... Domaines où ils récoltent beaucoup de prix.

Un problème de croissance

Et ces jeunes pousses, elles attirent les investisseurs. C'est là qu'on juge si ça vaut le coup ou pas. Ces entreprises en herbe ont recueilli 2 milliards d'euros l'année dernière, et encore plus cette année, souvent grâce à la banque publique d'investissement qui consolide leurs fondations. Mais elles ont un vrai problème de croissance et ça, c'est quasi-génétique.



Ce qui freine les jeunes entreprises françaises, ce sont d'abord les moyens. Mais ce n'est plus l'obstacle premier. Leur point faible, c'est leur difficulté à transformer leurs pépites en bijoux et ces bijoux en industrie performante. Ce que les spécialistes appellent un cloisonnement dans un écosystème vraiment franco-français. C'est simple à comprendre : si vous êtes une entreprise américaine, et même si vous n'êtes pas très bon, vous avez un marché de 500 millions de personnes, une langue et une législation uniques.



Vous êtes en France, même si vous êtes très bon, il faut composer avec 28 législations, 28 coutumes et autant de langues. Le match n'est pas tout à fait le même. C'est pour ça qu'on n'a pas de GAFA en Europe, il n'y a pas de Google européen, pas d'Amazon européen... Et c'est pour ça qu'on a très peu de licornes, ces sociétés qui font plus d'un milliard en France.



