Pour quelles raisons les magasins de vêtements disparaissent-ils ?

publié le 04/10/2018 à 08:13

La Fashion week, la semaine de la mode parisienne se termine ce jeudi 4 octobre. Est-ce que cela dope les ventes dans les boutiques ?



Il y a entre les défilés à grand spectacle et l'activité des boutiques la distance qui sépare une planète pleine de vie d'un astre souffreteux. Depuis la rentrée, les dossiers de fermeture d'enseigne d'habillement pour hommes, femmes, enfants connues de tous les Français sont sur le grill.

On ferme à tour de bras dans le groupe Happychic de la famille Mulliez, chez Pimkie ou chez C&A. On réduit aussi la toile dans les grandes chaînes, comme l'espagnol Zara ou le suédois H&M et plus grave, des milliers de boutiques indépendantes, il y en a 43.000 à travers l'Hexagone, tirent sans bruit le rideau, principalement dans des villes moyennes et cela chaque année.

Les Français ne font plus de shopping ?

En dix ans, le marché de la mode, de la chaussure, plus globalement celui de l'habillement a reculé de 14% alors même que la population augmente, ce chiffre est donc sans doute plus important. Clairement, les Français font l'impasse sur ce poste de dépense et quand ils font des achats ils le font de plus en plus dans des magasins appartenant à de grandes chaînes comme l'irlandais Primark, ce qui ne signifie pas d'ailleurs que ces grandes chaines n'aient pas aussi des problèmes.



H&M croule sous les invendus. Cette grande chaîne suédoise en arrive parfois à brûler jusqu'à 12 tonnes de vêtements par an, c'est la conséquence directe des mécanismes de rotation rapide des collections à bas coûts essentiellement fabriquées en Asie et qui sont destinées à attirer en permanence le chaland. Ce modèle aussi est sur la sellette.



Le e-commerce, un rouleau compresseur

Le rouleau compresseur du e-commerce est l'un des facteurs majeurs de la déroute des boutiques, notamment dans les villes petites et moyennes. Dans les enquêtes d'opinion, le consommateur déplore la désertification des centre-villes, les pertes d'emploi, la déshumanisation du commerce et à juste titre.



Mais force est de constater qu'au quotidien le consommateur ouvre son ordinateur de plus en plus souvent. Les ventes d'Amazon, de Zalando et consorts ont triplé en dix ans