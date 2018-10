publié le 08/10/2018 à 11:21

L'assemblée Nationale a donné son feu vert aux privatisations mais il reste encore de nombreux obstacles à franchir. Il faut convaincre les acheteurs de franchir le pas malgré les garde fous installés par le gouvernement. L'État possède 24% du capital d’Engie, 50% d'Aéroports de Paris (ADP) et 72% de la Française des Jeux (FDJ). Même si les autorités publiques veulent conserver une petite partie de leurs actions, elles comptent bien vendre aux meilleurs prix.



En même temps, il faut assurer la sécurité du territoire. C'est pour ça qu'encore une fois Bercy a assuré dimanche 7 octobre que si une puissance étrangère voulait mettre la main sur Aéroports de Paris, la réponse serait non. La sécurité des Français doit aussi être assurée : on peut privatiser la Française des jeux, mais à condition que soient contenus les risques d'addiction des joueurs et de blanchiment d'argent.

Il faut aussi ne pas répéter les erreurs du passé. Notre ministre de l'Économie en est bien conscient, lui qui en 2006 était chef de cabinet du Premier ministre de l'époque Dominique de Villepin. Bruno Lemaire se souvient que l'État avait sous-évalué les actifs concédés et perdu la main sur les tarifs des péages, ce qui avait entraîné de fortes hausses pour les routiers et les automobilistes.

Une bonne affaire

Ça reste tout de même une bonne affaire pour les futurs actionnaires. Même si l'État conserve les murs et les sols de Roissy et d’Orly, nos Aéroports pourraient remonter dans le classement des Aéroports en se modernisant. ADP gère aussi d’autres infrastructures dans le monde. Quant à la Française des Jeux, c'est quand même la quatrième loterie mondiale. Elle est protégée par un monopole avec des ventes qui ont doublé en moins de 15 ans.



Qui pourrait acheter des actions ? Le gouvernement veut encourager l'actionnariat salarié et les petits actionnaires. Mais ceux-ci ne sont plus que 3,5 millions, soit 2 fois moins nombreux qu'avant 2007. Échaudés par les mises sur le marché de France Telecom, devenu Orange, Gaz de France, devenu Engie ou EDF, leur capital avait fondu.



S'il y a beaucoup de place pour l'actionnariat populaire, les fonds d'investissement pourraient y réfléchir à deux fois : pour Aéroports de Paris, 3 groupes d'investisseurs seraient déjà sur la ligne de départ. Vinci, qui détient déjà 8% du capital, associé à des fonds de pension, qui gèrent les retraites des Canadiens ; un fonds américain spécialisé dans les infrastructures dans le monde entier ; et un autre australien.



Pour la Française des Jeux, tout pourrait être vendu en Bourse et des investisseurs spécialisés sont là aussi en lice. À la FDJ, on cite ce groupe privé tchèque qui a déjà racheté la loterie nationale grecque et remporté les droits sur le loto italien. La finalisation des privatisations est prévue dans un an, à l'automne 2019.

