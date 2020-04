Coronavirus : la Française des Jeux également plombée par la crise sanitaire

publié le 21/04/2020 à 21:37

Le coronavirus s'attaque même aux valeurs les plus sûres comme celle des jeux à gratter. Toujours épargnée par les crises, et notamment celle des subprimes en 2008, la Française des jeux (FDJ) a vu reculer les mises des joueurs de près de 60% depuis le début du confinement et ne peux plus compter sur les paris sportifs puisque les événements sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines.

Cette forte baisse s'explique par la fermeture de certains points de vente comme les cafés et les bars. Et pour cause, un revendeur FDJ sur cinq n'a plus l'autorisation d'ouvrir dans cette période de crise sanitaire. Les 24.000 points de vente restants ont également vu leur fréquentation de clients chuter et le confinement a indéniablement un effet direct sur les joueurs, qui sortent beaucoup moins.

Par ailleurs, les jeux de hasard sont désormais considérés comme des "achats de compléments", c'est à dire que si vous n'achetez pas votre journal ou votre café, il vous est impossible de vous en fournir. L'autre explication s'explique par l'écroulement de 95% des paris sportifs depuis le début de la crise sanitaire. La Française des jeux a ainsi perdu 100 millions d'euros de chiffre d'affaire depuis un mois. Pour surmonter cette perte, un plan d'économie quasi-équivalent est lancé.