publié le 10/04/2020 à 03:32

Va-t-on vers une suspension des paiements en espèces ? En effet, avec la progression grandissante de l'épidémie de coronavirus, de plus en plus de commerçants refusent le paiement par espèces, sous prétexte que les pièces et billets de banque favoriseraient la transmission du Covid-19.



Erick Lacourrège, directeur général des Services à l’Économie et du Réseau de la Banque de France a rappelé dans un courrier que s'est procuré LSA, qu’il est interdit de refuser un paiement en espèces. "II n'existe à ce jour aucun élément étayant l'hypothèse selon laquelle les espèces seraient un vecteur favorisant la propagation de virus tels que le coronavirus", a-t-il souligné.

Selon BFMTV, "le refus de recevoir des espèces pour une transaction est sanctionné pénalement". Les commerçants qui refuseraient le paiement en espèces "pourraient donc écoper d'amendes".