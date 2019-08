publié le 19/08/2019 à 07:37

Le 15 août est passé, ça commence à sentir la rentrée. L'allocation de rentrée scolaire sera versée dès mardi aux 3 millions de familles qui en bénéficient. Elle a augmenté de 0,3% par rapport à l'an dernier, ce qui fait entre 368 et 402 euros par enfant, selon leur âge. Ce coup de pouce est généralement très attendu, les grandes surfaces s'attendent cette semaine à une ruée vers les cartables et les cahiers.

Les plus prévoyants d'entre vous ont préféré anticiper. Au milieu des 3 rayons, uniquement dédiés au matériel scolaire, Sami 9 ans prépare avec sa maman Soraya sa rentrée en sixième. L'allocation de rentrée scolaire "l'aide énormément. J'ai reçu un mail disant que j'ai reçu 300€ pour la rentrée scolaire donc on voulait profiter avant qu'il y ait trop de monde".

"À partir du moment où l'allocation est versée, on voit un vrai pic d'activité, qui ne s'arrête plus jusqu'à la rentrée des classes", reconnaît Cyril Bouleau, directeur de cette grande surface de Villeneuve-la-Garenne.

À écouter également dans ce journal

Météo - Treize départements du flanc est étaient en alerte orange pour cause d'orages. Ça a tapé fort dans l'Ain, la Loire ou le territoire de Belfort. Dans le Rhône, les pompiers sont intervenus des dizaines de fois mais c'est le Beaujolais qui a le plus souffert. La grêle a ravagé les vignes, et cela a seulement quelques semaines des vendanges.



Politique - Le chef de l’État Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine pour une visite de travail. Une rencontre qui intervient à quelques jours du sommet du G7 à Biarritz. Le président russe n'y participe pas, il ne fait plus partie du club depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

Paris - Les travaux reprennent sur le chantier de Notre-Dame. Le site doit être sécurisé car les voûtes de la nef menacent toujours de s'effondrer. Les opérations avaient été suspendues fin juillet à cause des risques de contamination au plomb. Des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des ouvriers.