APL : faut-il s'attendre à des changements à la rentrée scolaire ?

publié le 18/08/2019 à 21:58

Les bénéficiaires de l'APL doivent-ils craindre une mauvaise nouvelle alors que la rentrée approche à grands pas ? Au début du mois de juillet, une information du Canard Enchaîné indiquait en effet que le nouveau calcul de l'Aide personnalisée au logement pourrait intervenir dès le 5 septembre prochain. Un scénario qui avait alors provoqué une levée de boucliers du côté de l'Union sociale pour l'habitat (USH).

Mais si Bercy souhaitait effectivement une accélération de cette réforme, le gouvernement a finalement annoncé, dans une lettre d'Édouard Philippe, qu'elle n'entrerait en application qu'au début de l'année 2020.

Dans ce courrier notamment adressé au ministre du Logement, Julien Denormandie, le Premier ministre expliquait que la réforme serait "mise en oeuvre pour le versement des allocations fin janvier/début février 2020, au moment où les aides au logement sont actualisées".

Objectif : plus d'un milliard d'euros d'économies

"C'est un chantier complexe, partagé entre plusieurs ministères", faisait-on valoir à Matignon, tout en confirmant les "difficultés opérationnelles du pilotage", désormais entièrement confié à Julien Denormandie qui s'appuiera sur "un calendrier réaliste".

Cette réforme, qui vise à mettre en place le calcul de l'APL à partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus ceux remontant à deux ans, comme c'est le cas actuellement, devrait générer "un peu au-dessus d'un milliard d'euros d'économies", selon Matignon.