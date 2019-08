et AFP

publié le 18/08/2019 à 06:48

Attention aux orages ce lundi. Neuf départements de l'est de la France, de la Haute-Loire à L'Alsace, sont toujours placés en vigilance orange en raison d'un risque d'orages "violents" par Météo France ce lundi matin.

Dans son dernier bulletin publié à 3h du matin, le service de prévision a levé l'alerte pour quatre départements: la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, la Saône-et-Loire et les Vosges en précisant que la sortie du dispositif d'alerte se faisait par la bordure ouest. L'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, et le Territoire de Belfort sont maintenus en vigilance orange jusqu'à 6h du matin.

L'activité orageuse diminue par l'ouest. Elle concerne encore le sud de la Franche-Comté, et l'est du Massif Central. La zone pluvieuse associée est cependant plus vaste, remontant jusqu'au sud de l'Alsace, avec encore localement de très fortes averses.

Les orages se maintiennent et remontent encore du Massif Central vers la Franche-Comté au cours de la nuit alors que le risque de grêle a sensiblement diminué. Les rafales de vent restent comprises entre 60 et 70 km/h et les pluies durables apportent toujours d'importantes quantités d'eau (20 à 40 mm localement en quelques heures).

Orages : neuf départements sont toujours en vigilance orange Crédit : Météo France