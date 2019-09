Knorr : l'organisation Foodwatch dénonce une arnaque à l'étiquette

publié le 25/09/2019 à 18:00

Un bouillon à l’huile d’olive, presque sans huile d’olive... Une nouvelle "arnaque à l’étiquette" est dénoncée mercredi par Foodwatch et concerne les bouillons Knorr. Plus exactement, c’est un concentré de cinq arnaques sur l’emballage que pointe du doigt l’organisation sur ces paquets de "bouillon aux herbes et à l’huile d’olive pour pâtes et riz".

En premier lieu, l’huile d’olive Puget est très présente sur l’emballage. Or les bouillons n’en contiennent que 2%. Deuxième point, la principale matière grasse du produit est la très controversée huile de palme, 5 à 6 fois moins chère que l'huile d'olive. Ensuite, sur le dessin figure une alléchante casserole de pâtes, entourée d’olives et de basilic. Problème, il n’y a ni olives, ni basilic dans les bouillons.

Vanté par une mention sur l’emballage, l'aspect "sans conservateur" est lui aussi épinglé par l’organisation. Signe que le produit est naturel ? Il contient pourtant un exhausteur de goût : du E621, c'est-à dire du glutamate, un additif également controversé pour la santé. Enfin, dans la liste des ingrédients, classés par ordre d’importance, le sucre arrive avant l’herbe ou l’huile d’olive.

Du "marketing qui induit en erreur les consommateurs"

Camille Dorioz, responsable des campagnes Foodwatch, l’explique à RTL : "Quand on regarde l’emballage, on voit l’huile, on sent presque la Méditerranée, la garrigue, mais il faut aller chercher sur la tranche du paquet la liste des ingrédients écrite en tout petit. Les industriels doivent arrêter ce marketing qui induit en erreur les consommateurs".

Foodwatch lance donc une nouvelle pétition, pour demander à Knorr et à Puget de changer leur recette, ou leur emballage.

arnaque Crédit : Foodwatch