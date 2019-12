publié le 26/12/2019 à 06:57

Pour les lycéens, la retraite est encore bien loin. La préoccupation du moment, c'est évidemment le bac mais aussi l'après-bac. La plateforme Parcoursup est ouverte depuis le début des vacances de fin d'année, cela laisse le temps de jeter un coup d’œil avant de formuler ses vœux à partir du 22 janvier. Plus de 15.000 formations sont proposées, dont 600 nouveautés, et de gros changements dans l'accès aux études de médecine.

Fini la PACES, cette première année couperet des études de santé, qui voyait de nombreux étudiants échouer. Désormais il y a deux possibilités : soit suivre un parcours universitaire spécifique axé sur la santé, appelé PASS, soit choisir une licence universitaire plus classique (lettre langue, science ...) mais avec une option "accès santé". Parcoursup détaille ces nouvelles modalités à grand renfort de d'infographies.

Autres nouveautés cette année, la plateforme dédiée aux études supérieures propose pour la première fois des informations sur Science Po, les instituts d'études politiques, les offres de formations sélectives de l'université Paris-Dauphine, de nouvelles écoles de commerce sur concours, de nouvelles formations paramédicales, des écoles d'art, de spectacle et des offres renforcées de formations en apprentissage.

La forte demande de reprise d'études de l'an dernier, de la part de candidats qui n'étaient ni lycéens, ni étudiants, a débouché sur la mise en place d'un nouvel outils, ParcoursPlus, destiné à répondre aux besoins de formations, tout au long de la vie.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le petit Louis, 4 ans, va être renvoyé auprès de son père au Japon. En instance de divorce, sa mère l'avait emmené en France sans autorisation, la justice japonaise s'est occupée du dossier.

Grève - La grève contre la réforme des retraites entre dans sa 4e semaine, le record de 95 est en passe d'être battu. Et au 22e jour de mobilisation, le trafic est jour autant perturbé. On compte en moyenne un TGV sur 2, un Transilien sur 5 et quatre TER sur 10.



Football - Le traditionnel "Boxing Day" commence aujourd'hui en Angleterre. 3 journées de Premier League se déroulent entre le 26 décembre et le 2 janvier, l'occasion pour Liverpool de prendre le large en tête du championnat.