publié le 25/12/2019

Six ans après la disparition de la petite Fiona dans le Puy-de-Dôme, sa mère Cécile Bourgeon a décidé de se faire hypnotiser. Elle est accusée avec son ancien compagnon, d'avoir battu la fillette à mort. Elle espère ainsi pouvoir se rappeler où elle a enterré son corps.

Cela fait longtemps que Cécile Bourgeon s'accroche à cette obsession. En 2013 déjà, quelques mois après la disparition de la petite Fiona, elle prenait la plume pour demander au juge d'instruction de rencontrer un hypnotiseur. C'est "une démarche sincère et désintéressée", assurent ses avocats, pour tenter de donner une sépulture décente à sa fille. Mais ses courriers sont restés sans réponse.

Depuis Cécile Bourgeon est sortie de prison après une décision de la Cour de cassation. Elle a donc contacté elle-même un hypnotiseur et commencé les séances. Prochaine échéance dans ce dossier, son procès en appel, qui a été repoussé puisque la jeune femme est enceinte.

